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Финляндия официально стала членом НАТО

13:35
  • вторник
  • 04 апреля 2023

31-й член альянса

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом в среду, 4 апреля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Теперь в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира", - написал он в социальных сетях.

Официального заявления альянса пока не появлялось.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Финляндия может стать новым, 31-м, членом Североатлантического альянса уже 4 апреля. Информацию также подтвердила канцелярия президента Финляндии Саули Нийнистё.

Новость дополняется. 

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