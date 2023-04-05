Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

День заслуженных похвал и выгодных предложений

Овны

Прекрасный день для бизнеса и денег - вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Все проекты, начатые сегодня, буду основательными и долгоиграющими.

Тельцы

День заслуженных похвал и абсолютно честных комплиментов! Вы получите прекрасную обратную связь. Будет вдвойне приятно потому, что вам скажут правду.

Близнецы

Ждите выгодных предложений от начальника или более взрослого, мудрого друга. Все произойдет неожиданно и будет приятным, но продуманным сюрпризом.

Раки

Очень важный день для тех, кто хочет взяться за учебу или планирует переезд. Сатурн поможет составить четкий план и тут же приступить к его реализации.

Львы

Возможно, вы и не заметите подарков этого дня, ведь не все его плюсы будут очевидны. Большая вероятность, что именно сегодня произойдут события, которые лягут в основу вашего будущего успеха.

Девы

Вы отлично проведете время с друзьями или единомышленниками. Ученики или преподаватели сегодня получат не только новый опыт, но и предложения о его монетизации.

Весы

Это ваш день, и не вздумайте потратить его на других людей! Ваша Луна завтра станет совсем полной, это большая нагрузка на организм, начните готовиться к этому. Хорошенько выспитесь.

Скорпионы

Удачный день для представителей знака, мечтающих купить себе что-то статусное или дорогое. Вы останетесь довольны покупками, и они прослужат вам очень долго.

Стрельцы

Пришло время заняться различными бумажными и финансовыми делами. Сегодня удачный день для обращения в банк, налоговую, МФЦ и другие инстанции.

Козероги

Очень спокойный и продуктивный день вам приготовили планеты. Помните: все, что вы сегодня сделаете, купите, на что решитесь – это всерьез и надолго.

Водолеи

Если до этого дня вы долго болели - выдохните, уже сегодня вы почувствуете себя лучше или вовсе выздоровеете. Представители знака, погрязшие в работе, получат за это денежную компенсацию.

Рыбы

Творческие представители знака останутся довольны - сегодняшний день для них просто идеален! Всех остальных тоже ждут приятные события, развлечения, радость от общения.

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