Ведомство активизирует работу по вакцинации

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости корью в некоторых российских регионах. Ведомство поручило субъектам активизировать работу по вакцинации непривитых.

"В настоящее время ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", - цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Руководитель ведомства Анна Попова в феврале подписала постановление о кампании по подчищающей вакцинации против кори. Ее должны провести в этом году все регионы России. Вакцинироваться должны как дети, так и взрослые - не привитые против кори, не болевшие ею ранее и не имеющие сведений о прививках против этого заболевания. Вакцинация обязательна также для трудовых мигрантов.

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