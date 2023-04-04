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В Москве указали на ухудшение отношений с Финляндией после вступления в НАТО

14:14
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Наш сосед утратил свой особый голос

Вступление Финляндии в НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки
Финляндия официально стала членом НАТО

Об этом говорится в заявлении МИД в связи с завершением процесса оформления членства Финляндии в альянсе.

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран - членов НАТО. Страна утратила свой особый голос в международных делах.

Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий", - заметили МИД.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Официального заявления альянса пока не появлялось.

В МИД России отметили, что Москва в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.

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