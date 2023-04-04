В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Он сместил Илона Маска

Ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно.

По итогам кризисного 2022 года Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов. В прошлом году бизнесмен заработал 158 миллиардов долларов.

Арно стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов.

Бывший лидер рейтинга - глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск - опустился на вторую строчку. Его состояние оценили в 180 миллионов долларов. За год Маск потерял около 40 миллиардов долларов.

Третью строчку в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало с 171 миллиарда долларов до 114 миллиардов.

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