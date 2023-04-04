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На Украине с аукциона продали памятник Ленину

14:29
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Скульптуру отправят на переплавку

Стоявшая в поселке Маньковка Черкасской области пятиметровая бронзовая скульптура Владимира Ленина весом более 3 тонн продана на аукционе за 18,5 тысячи долларов, сообщило издание Vesti.ua.

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Как уточняется в заметке, за скульптуру боролись четыре участника. Стартовая цена была 530 тысяч гривен (14,42 тысячи долларов). Наибольшую сумму предложило предприятие "Сяйвомет" из Борисполя.

Предполагается при этом, что памятник отправят на переплавку.

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

За восемь лет украинские власти изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц.

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Памятник Ленину
Памятник Ленину
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