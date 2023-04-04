Собянин рассказал о развитии транспортного машиностроения в Москве

Коллективы уверены в завтрашнем дне

Передовой подход в развитии промышленности демонстрирует Москва. Так, в области транспортного машиностроения столичные власти перешли на контракты жизненного цикла.

"Они заключаются на срок до 30 лет. Выставлены четкие технологические условия, техзадание мирового уровня. За счет этого мы получили самые современные электробусы, трамваи, поезда метро, пригородные электрички. Коллективы работают стабильно, уверены в завтрашнем дне", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"