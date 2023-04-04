Дарье Треповой предъявлено обвинение по двум статьям. Главное

СК просит отправить подозреваемую под стражу

В наручниках подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге - 26-летнюю Дарью Трепову - доставили в Басманный суд Москвы. Ей официально предъявлено обвинение по двум статьям - теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, и ношение взрывчатых устройств.

То, в чем обвиняется Трепова, во всем мире трактуется однозначно. При этом в некоторых западных СМИ из террористки уже начали лепить "жертву режима". Вот яркий пример - итальянская газета "Республика" вышла с заголовком, что девушку подставили. Другие издания называют Трепову пацифистом. А CNN на своем сайте пошли еще дальше. Там намекнули, что Россия взрывает сама себя.

Все это в духе заявлений киевской власти, которая все последние годы говорила, что Донбасс обстреливает себя сам - из артиллерии. Трепова участвовала в незаконных митингах, выступала против СВО, а затем принесла взрывное устройство в наполненное людьми кафе. По последним данным, пострадали 40 человек, среди них есть несовершеннолетние. Военный блогер, писатель Максим Фомин, известный всем под псевдонимом Владлен Татарский, погиб. Именно Дарья Трепова, вручила ему бомбу и в этот момент строила из себя скромную поклонницу с вымышленным именем.

Когда военкор предложил Треповой сесть поближе она отказалась. Перед взрывом Максим рассматривает статуэтку, начиненную взрывчаткой. А на этих кадрах поведение самой Треповой в последние секунды перед взрывом - она вытягивает руки вперед. Следом - детонация.

Первые секунды после теракта - пострадавшие спешат выйти на улицу. На съемке появляется и Трепова, но в отличие от многих других она не забывает забрать из помещения пальто, а затем быстро скрывается. Что Трепова делала дальше, известно: пришла на съемную квартиру, затем четыре часа ездила по городу, меняя такси - очевидно, понимая, что будут искать. Ночью террористка появилась на другой квартире и готовилась к бегству за границу. Заранее был куплен авиабилет в Узбекистан.

По данным следствия, теракт спланировали украинские спецслужбы, а для исполнения привлекли агентуру из сторонников запрещенного в России за экстремизм иноагента ФБК. В СМИ появились подробности допроса Треповой. Якобы некоторое время назад на оппозиционерку вышел активист из Киева, пообещал той переезд и работу редактором на одном украинских медиаресурсов, но для этого нужно было еще в России доказать свою полезность. Первое задание - познакомиться с Владленом Татарским. И это было сделано в книжном магазине. За каждую миссию завербованной девушке платили по 20 тысяч рублей в криптовалюте. Как минимум два месяца Трепова следила за Татарским, посещала мероприятия с ним и втиралась в доверие. А затем доставкой через такси получила бюст с бомбой и отправилась на новое задание, через SMS она сообщала кураторам каждый свой шаг. А накануне провела время с мамой и дедушкой, где фактически с ними попрощалась.

Сейчас девушка утверждает, что о взрывном устройстве не знала. Правда это или нет - выяснит следствие. А прямо сейчас очевидно - те, кто на Украине организовали теракт, не собирались спасать Трепову. Они понимали, что взрыв в кафе может привести к многочисленным невинным жертвам, и осознано пошли на это.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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