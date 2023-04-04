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Путин: мы должны добиваться полного суверенитета по критически важным вопросам

16:55
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Отечественное производство будет заполнять освободившиеся ниши

Общаясь сегодня с рабочими завода "Тулажелдормаш", Владимир Путин затронул тему продовольственного суверенитета страны, передает "ТВ Центр".

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Президент напомнил, как 2014 году в ответ на введенные против России санкции Москва ограничила доступ на рынок сельхозпродукции из недружественных стран. Это был рискованный шаг, и скептики предрекали дефицит продуктов в России. Но в реальности свободную нишу заполнили отечественные аграрии, предложив товары гораздо лучшего качества. И теперь то же самое, по мнению главы государства, произойдет и в других отраслях, попавших в санкционную блокаду. 

"По вещам критического характера мы должны стремиться к стопроцентной локализации, к стопроцентному производству. А там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные надежные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, тогда мы будем кооперироваться с этими партнерами. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным вопросам, конечно, мы должны добиваться полного суверенитета", - подчеркнул российский лидер.

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