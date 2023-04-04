Лавров рассказал о достижениях и перспективах Камчатского края

Камчатка - лидер по добыче и переработки биоресурсов в стране

Сегодня в культурном центре Министерства иностранных дел презентовали один из самых экологически чистых уголков планеты - Камчатский край, сообщает "ТВ Центр".

Глава ведомства Сергей Лавров рассказал о достижениях и перспективах этого российского региона. На Камчатке активно развивается сфера туризма. Полуостров славится своей уникальной природой, вулканами. Чего только стоит Кроноцкий заповедник и его Долина гейзеров, которая возглавляет список семи чудес России.

Камчатка - лидер по добыче и переработки биоресурсов в стране. С развитием Северного морского пути у региона появляются новые экономические возможности. В том числе - партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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