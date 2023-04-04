Доходы населения и помощь молодым специалистам: о чем говорил Путин в Туле

Резкий разрыв торгово-экономических связей со стороны Запада вынудили российскую экономику искать пути импортозамещения

В начале прошлого века, рассказывают президенту, в этих цехах занимались ремонтом вагонов. Во время Великой Отечественной производили мины и пушки для бронепоездов. А сейчас завод "Тулажелдормаш" - один из лидеров по выпуску железнодорожной спецтехники. Семь лет назад тут провели масштабную модернизацию, одними из первых почувствовав, насколько это выгодно - производить все самим.

"Нам американцы предложили, так как ни у кого нет, они монополисты, цену только вот за это изделие пять с половиной миллионов долларов. В пересчете - это чуть больше 400 миллионов рублей. Мы это сделали за сорок", - рассказал Александр Силкин, член совета директоров "Тулажелдормаша".

Спасибо рабочим и инженерам, у которых, без преувеличения, золотые руки. С ними президент проводит отдельную встречу, на ней поднимается и тема зарплат.

Владимир Путин: "Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос - уровень благосостояния и уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства, абсолютно задача номер один: чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными".

В ходе этой беседы вновь разговор заходит и про импортозамещение. Путин подчеркивает, для государства данная задача - приоритет.

Путин: "Это не значит, что мы везде должны стремиться к стопроцентной локализации. Совсем нет. Но по вещам критического характера мы должны стремиться к стопроцентной локализации, к стопроцентному производству. А там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные, надежные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, тогда мы будем кооперироваться с этими партнерами. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным вопросам, конечно, мы должны добиваться полного суверенитета".

Более широко эту тему обсуждают и в рамках президиума Госсовета. Он посвящен развитию российской промышленности. Важнейшее стратегическое направление, которому в нынешних условиях, говорит президент, необходимо придать импульс развития.

Путин: "Все мы понимаем, санкции надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны. Необходимо оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности. В короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции. Увеличить глубину переработки сырья. Разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии".

Деньги на это у государства есть. Только в этом году на развитие промышленного производства в России будет выделено 700 миллиардов рублей. Однако для того, чтобы эффект был максимальным, нужно,чтобы ввозить в страну иностранную продукцию и оборудование "параллельным импортом" было не выгодно.

Мэр Москвы Сергей Собянин приводит пример с автомобильной продукцией. В Китае пошлина на ввоз иностранных машин составляет 50 процентов. В России - пять. А импорт идет через страны ЕАЭС, ставка и вовсе нулевая. Необходимо постепенно предпринимать меры, подчеркнул Собянин, чтобы производить в России было выгоднее. Также для этого нужны долгосрочные контракты с отечественными предприятиями, которые Москва уже практикует.

Собянин: "Вышел на рынок государственный заказчик - ему нужна какая-то номенклатура. Что есть на рынке, он то и купил. И на этом точка. Производитель, один раз продав и совершенно не зная, купят у него снова эту продукцию или нет, что есть, то и продал. В результате мы видим дефицит на рынке отечественной продукции. Идет рост цен. Качество не очень понятное. Мы перешли на другие контракты. Например, контракты жизненного цикла в области транспортного машиностроения, которые заключаются от 15 до 30 лет. Выставлены четкие технологические условия, техническое задание мирового уровня. За счет этого мы получили самые современные электробусы, трамваи, поезда метро".

Подобный опыт необходимо перенимать регионам. Однако с финансовой точки зрения - не все пока к этому готовы. Так что субъектам необходимо помочь деньгами, говорит президент, заодно предлагая еще одну важную меру, которая должна простимулировать собственное производство в стране.

Путин: "Как я говорил в послании, нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. И правительству необходимо составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций. Конечно, хочу это подчеркнуть, это должно быть максимально прозрачно. Так, чтобы эти решения не были коррупционными. И чтобы льготы не предоставлялись "своим". А только тем, кому они реально необходимы. И нужно обязательно сделать так, что под эту льготу попадало оборудование, закупаемое уже в этом году".

В ходе данного совещания глава государства неоднократно подчеркивает - действовать нужно быстро. России необходим технологический рывок, достичь которого без кооперации усилий промышленности и ученых будет, конечно, сложно. Так что ее тоже нужно развивать.

Путин: "Широкая кооперация между учеными, технологами и промышленниками для решения определенных задач конкретных предприятий безусловно востребована и необходима. При этом крайне важно сейчас актуализировать наши комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла. Они должны быть скоординированы по задачам, ресурсам и срокам работы. Обеспечивать проведение исследований, формирующих опережающий задел в соответствии с запросами отраслей промышленности. Для их реализации нужно предусмотреть финансирование в рамках программы научно-технологического развития России".

Особое внимание необходимо уделять созданию центров инженерных разработок. Обобщать зарубежный опыт и технологии, постепенно выпуская свою продукцию. В качестве удачного примера президент привел завод "Тулажелдормаш", на котором побывал утром. Таких предприятий, подчеркнул Путин, в стране должно становиться в разы больше. Это залог суверенитета России, который необходимо обеспечить в кратчайшие сроки. Соответствующие поручения правительству по итогам этой встречи уже даны.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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