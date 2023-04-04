ВМФ России формирует дивизию носителей ядерных "Посейдонов"

Подразделение появится к концу 2024 года

Атомные подводные лодки специального назначения – носители ядерных торпед "Посейдон" - объединят в дивизию. По планам, она будет сформирована в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года.

"Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", — сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока нет. Однако еще в марте источники сообщали, что к началу 2024 года планируется завершить строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования подлодок спецназначения "Белгород" и "Хабаровск". Эти субмарины станут носителями "Посейдонов".

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