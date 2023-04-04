ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВМФ России формирует дивизию носителей ядерных "Посейдонов"

14:47
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Подразделение появится к концу 2024 года

Атомные подводные лодки специального назначения – носители ядерных торпед "Посейдон" - объединят в дивизию. По планам, она будет сформирована в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года.

Западные разведки предупредили о пуске российского "Посейдона"
ВМФ передали первую подлодку-носитель "Посейдонов"

"Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", — сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока нет. Однако еще в марте источники сообщали, что к началу 2024 года планируется завершить строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования подлодок спецназначения "Белгород" и "Хабаровск". Эти субмарины станут носителями "Посейдонов".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спуск подводной лодки ВМФ России
Спуск подводной лодки ВМФ России
Подлодка ВМФ России
Подлодка ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.