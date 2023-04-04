Артем Усс назвал причину побега из Италии

Сейчас сын красноярского губернатора находится в России

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, находится в России.

Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, решение о побеге он принял из-за того, что не верит в возможность правосудия в Италии.

"Я - в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов "прогнуться" под давлением властей США", - сказал Усс-младший

В октябре 2022 года американские власти выдвинули обвинения в уклонении от исполнения санкционных мер и отмывании денег в отношении пяти граждан России, а также двух нефтетрейдеров. В частности, обвинения предъявлены сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу. Его отец считает обвинения надуманными.

В конце марта 2023 года стало известно, что Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане.

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