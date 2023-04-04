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Путин прокомментировал траты из ФНБ

15:18
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Президент оценил бережный подход

Российские власти бережно подходят к тратам из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое заявление сделал во вторник, 4 апреля, президент России Владимир Путин.
Путин обсудил с Госсоветом ситуацию в промышленности на фоне санкций

Глава государства в ходе заседания Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что "это правильно".

При этом президент подчеркнул, что "исходя из необходимости, нужно посмотреть на то, как и по каким программам идут расходы в рамках ФНБ", сообщает пресс-служба Кремля.

В конце марта Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров по экономическим вопросам, в ходе которого оценил динамику инфляции, безработицы и доходов россиян. Глава государства подчеркнул, что возврат на траекторию роста не должен расслаблять.

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