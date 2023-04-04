Тбилиси предлагают вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией

Грузию подталкивают к войне с Россией. Запад прилагает тем больше усилий, чем тяжелее ситуация складывается для киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они убеждают грузинское руководство в том, что вот сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии, - цитирует Нарышкина агентство БелТА.

Директор СВР пояснил, что западные столицы таким образом пытаются помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева - и принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией.

Также недавние волнения в Тбилиси были инициированы из Вашингтона и Лондона через различные НПО, добавил Нарышкин.

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