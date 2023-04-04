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Запад подталкивает Грузию к войне с Россией

15:15
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Тбилиси предлагают вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией

Грузию подталкивают к войне с Россией. Запад прилагает тем больше усилий, чем тяжелее ситуация складывается для киевского режима, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они убеждают грузинское руководство в том, что вот сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии, - цитирует Нарышкина агентство БелТА.

Директор СВР пояснил, что западные столицы таким образом пытаются помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева - и принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией.

Также недавние волнения в Тбилиси были инициированы из Вашингтона и Лондона через различные НПО, добавил Нарышкин.

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