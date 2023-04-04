Минфин предложил ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО

Ведомство выступает за смену подхода

Министерство финансов России выступает за изменение подходов к применению штрафных санкций за езду водителей без полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

По словам замминистра, "ситуация со штрафами вопиющая, она давно назрела, мы обсуждали это много раз". Минфин поддерживает увеличение штрафов по ОСАГО до экономически разумного уровня, хотя "можно обойтись без увеличения размера штрафа или без существенного увеличения штрафа", если скорректировать подход к штрафам, отметил Моисеев.

Представитель Минфина напомнил, что если человек проехал с нарушением ПДД через 10 камер, он получит 10 штрафов, а в случае с отсутствием полиса ОСАГО штраф составляет 800 рублей один раз в год. Подход к штрафам за отсутствие полиса ОСАГО "считается длящимся нарушением, в отличие от других нарушений ПДД, а скорректировать подходы к частоте применения штрафов за езду без полиса ОСАГО пока не позволяет позиция судов.

Моисеев заявил, что если будет принято решение о повышении самого размера штрафа за езду без полиса ОСАГО без изменения порядка применения, то размер штрафа должен соотноситься со стоимостью самого полиса, то есть, возможно, достигать 5 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее Центробанк предупреждал, что расширит коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев, объяснив это решение это решение резким ростом цен на автомобильные запчасти. "Самые бьющиеся" детали, по данным Российского союза автостраховщиков, подорожали в среднем на 28,7%.

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