Суд арестовал подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге

СК предъявил Дарье Треповой обвинение

Басманный суд Москвы отправил 26-летнюю Дарью Трепову, подозреваемую в совершении террористического акта в Санкт-Петербурге, под стражу до 2 июня, передает РИА Новости.

Уточняется, что Трепову и арестованного по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича защищает один адвокат - Даниил Берман.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Треповой предъявлено обвинение по двум статьям - о теракте и ношении взрывчатых устройств.

В воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 40 человек пострадали, среди них - трое несовершеннолетних.

Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, бомба была в подаренной Татарскому девушкой статуэтке.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Трепова была задержана по горячим следам. Известно, что она собиралась скрыться за границей, были куплены билеты в Узбекистан.

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