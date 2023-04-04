Суд арестовал подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге

СК предъявил Дарье Треповой обвинение
Басманный суд Москвы отправил 26-летнюю Дарью Трепову, подозреваемую в совершении террористического акта в Санкт-Петербурге, под стражу до 2 июня, передает РИА Новости.
Уточняется, что Трепову и арестованного по делу о шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича защищает один адвокат - Даниил Берман.
Ранее Следственный комитет сообщил, что Треповой предъявлено обвинение по двум статьям - о теракте и ношении взрывчатых устройств.
В воскресенье в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 40 человек пострадали, среди них - трое несовершеннолетних.
Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, бомба была в подаренной Татарскому девушкой статуэтке.
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.
Трепова была задержана по горячим следам. Известно, что она собиралась скрыться за границей, были куплены билеты в Узбекистан.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"