Анонсирован рабочий визит Лукашенко в Россию

5-6 апреля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию.
Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило белорусское агентство БелТА.
Ожидается, что Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко рассказал, как остановить конфликт на Украине.
UPD (15:40 мск): информацию о встрече Путина и Лукашенко в Москве подтвердили в Кремле.
"5 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"