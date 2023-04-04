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Анонсирован рабочий визит Лукашенко в Россию

15:29
  • вторник
  • 04 апреля 2023

5-6 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию.

Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило белорусское агентство БелТА.

Ожидается, что Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко рассказал, как остановить конфликт на Украине.

UPD (15:40 мск): информацию о встрече Путина и Лукашенко в Москве подтвердили в Кремле.

"5 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах", - говорится в сообщении.

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