Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ

ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения радикалов в ДНР
Министерство обороны России в ходе брифинга во вторник сообщило о новых потерях ВСУ.
Так, за сутки российские войска уничтожили:
- на краснолиманском направлении - до 225 военных ВСУ;
- на южнодонецком и запорожском направлениях - около 70 украинских военных и гаубицу Д-20;
- на донецком направлении - до 65 военных ВСУ и четыре боевые бронированные машины;
Кроме того, сообщается, что ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР.
За все время проведения спецоперации российские войска уничтожили более 4,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"