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Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ

15:32
  • вторник
  • 04 апреля 2023

ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения радикалов в ДНР

Министерство обороны России в ходе брифинга во вторник сообщило о новых потерях ВСУ.

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Так, за сутки российские войска уничтожили:

- на краснолиманском направлении - до 225 военных ВСУ;

- на южнодонецком и запорожском направлениях - около 70 украинских военных и гаубицу Д-20;

- на донецком направлении - до 65 военных ВСУ и четыре боевые бронированные машины;

Кроме того, сообщается, что ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР.

За все время проведения спецоперации российские войска уничтожили более 4,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

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