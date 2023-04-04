Столичным автомобилистам разрешили "переобуться"

Исключение для тех, кто выезжает ранним утром

Московским автомобилистам можно сменить зимнюю резину на летнюю. Пока рекомендация относится к тем, кто передвигается по столице только в дневные часы, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если москвичи совершают поездки на машине только днем, то смело можно менять резину сегодня. Но, если они утром едут на работу, в 7-8 утра, когда небольшие положительные значения температуры, а вечером приезжают назад, им лучше подождать", - приводит совет Вильфанда "Интерфакс".

Синоптик напомнил, что обычно резину принято менять после 15 апреля. Однако, если поездки начинаются после 11 часов утра, то смело можно "переобуваться" уже сегодня.

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