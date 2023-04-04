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Владлена Татарского похоронят в Москве

16:05
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Точное место похорон назовут позднее

Похороны военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве. Об этом рассказал друг погибшего музыкант Аким Апачев.

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По словам Апачева, Татарский был одним из лучших бойцов информационного фронта, будет сложно закрыть эту брешь. Однако "пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать", поскольку "мы стали злее и решительнее", сообщает РИА Новости.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля. Еще 33 человека пострадали. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

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