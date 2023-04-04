Владлена Татарского похоронят в Москве

Точное место похорон назовут позднее

Похороны военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве. Об этом рассказал друг погибшего музыкант Аким Апачев.

По словам Апачева, Татарский был одним из лучших бойцов информационного фронта, будет сложно закрыть эту брешь. Однако "пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать", поскольку "мы стали злее и решительнее", сообщает РИА Новости.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля. Еще 33 человека пострадали. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

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