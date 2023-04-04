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Кремль раскрыл повестку нового заседания Совбеза

16:19
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Заседание проведет президент

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Безопасности. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
Путин соберёт на следующей неделе большой Совбез

На предстоящем заседании Совбеза обсудят вопросы обеспечения безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

С основным докладом выступит министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает "Интерфакс".

После начала спецоперации Владимир Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее заседание прошло 31 марта, на нем обсуждалась новая Концепция внешней политики России. Глава государства отметил, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования.

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