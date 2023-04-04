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Артём Усс добровольно явился к следователю

16:12
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Ему изменили меру пресечения

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился в следственный департамент МВД России.

Об этом заявил его адвокат Алексей Тихомиров. Он подтвердил, что его подзащитный находится в России, в Москве.

Кроме того, Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде - ранее в России он был заочно арестован, уточняет "Интерфакс".

"Он дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы. По результатам допроса Артему Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сказал адвокат.

Ранее Усс в беседе с агентством РИА Новости рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Милане, так как не верит в справедливость итальянского правосудия.

В октябре 2022 года американские власти выдвинули обвинения в уклонении от исполнения санкционных мер и отмывании денег в отношении пяти граждан России, а также двух нефтетрейдеров. В частности, обвинения предъявлены сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу. Его отец считает обвинения надуманными.

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