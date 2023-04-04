ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту

16:10
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Виртуальный помощник в Telegram ответит на все интересующие вопросы

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
В Москве начал работу Пункт отбора на военную службу по контракту

"Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Помимо этого, для горожан работает горячая линия по телефону: 117. Подробная информация о контрактной службе также собрана на специальной странице contract.mos.ru", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что в Москве был открыт единый пункт отбора для желающих пойти на военную службу по контракту. Он находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

Прием ведется ежедневно с 09:00 до 20:00. Обратиться туда могут все желающие: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн, выбрав на mos.ru удобные дату и время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие со смартфоном
Военнослужащие со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.