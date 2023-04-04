Виртуальный помощник в Telegram ответит на все интересующие вопросы

В Москве заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Помимо этого, для горожан работает горячая линия по телефону: 117. Подробная информация о контрактной службе также собрана на специальной странице contract.mos.ru", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что в Москве был открыт единый пункт отбора для желающих пойти на военную службу по контракту. Он находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1.

Прием ведется ежедневно с 09:00 до 20:00. Обратиться туда могут все желающие: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн, выбрав на mos.ru удобные дату и время.

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