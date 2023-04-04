Генсек НАТО объявил о выполнении Швецией всех условий по членству

Против принятия в Альянс Швеции выступает Турция

Швеция выполнила все условия для вступления в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал во вторник, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам политика, на пути Швеции в НАТО уже не должно быть каких-либо препятствий, а руководство Альянса находится в тесном контакте с Анкарой, чтобы ускорить ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости.

Швеция, как и Финляндия, начала процедуру вступления в НАТО в 2022 году, но процесс затормозился после обострения отношений между Стокгольмом и Анкарой. Поводом для этого стала акция с сожжением Корана в центре шведской столицы, которая вызвала резкое негодование властей Турции.

Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что "в Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана", которая признана в Турции террористической организацией, хотя "в трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять".

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