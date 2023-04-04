Пекин назвал принципы выстраивания отношений с Москвой

Глава Госсовета КНР провел телефонный разговор с российским премьером

Отношения Китая и России базируются на принципах неприсоединения к каким-либо блокам и неконфронтации. Об этом заявил во вторник, 4 апреля, премьер Госсовета КНР Ли Цян в телефонном разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Китайский политик подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином не направлены против каких-либо третьих стран. При этом Ли Цян отметил, что российско-китайские отношения твердо придерживаются принципов взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды, сообщает ТАСС.

Пресс-служба российского правительства сообщила, что Мишустин и Ли Цян подчеркнули важность выполнения договорённостей, достигнутых на переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на переговорах в марте в Москве.

Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

В Госдепартаменте США ранее выразили надежду на то, что Пекин "не будет более ощутимо вмешиваться" в действия России на Украине, поскольку это может привести к действиям со стороны Вашингтона в отношении китайских компаний и отдельных лиц, "вовлеченных в такую поддержку".

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