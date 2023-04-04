В МИД одним словом описали отношения с США

Текущее положение дел - не вина России

Российско-американские отношения можно охарактеризовать одним словом – "крах".

Об этом во вторник, 4 апреля, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он произошел не по вине Москвы.

"Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США", - сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков добавил, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"