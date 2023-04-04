Путина попросили вернуть черчение в школы

Предмет убрали из школьной программы в 2019 году

Президента России Владимира Путина попросили вернуть черчение в школьную программу.

С таким предложением выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая от имени конструкторов, инженеров и технологов.

"Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов – все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям", - сказал Дюмин (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что с черчением не могут сравниться другие дисциплины, в частности, 3D-моделирование.

"Верните, пожалуйста, черчение в школьное образование. Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение", - сказал губернатор.

Официально черчение было исключено из школьной программы в 2019 году.

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