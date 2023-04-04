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Министр обороны Украины попросил западные истребители у Санта-Клауса

17:26
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Киев пытается добиться поставок боевых самолетов

Поставки украинским военным западных истребителей значатся в списке рождественских желаний главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом политик рассказал во вторник, 4 апреля.
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По словам украинского министра, он уверен в том, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято, поскольку "дискуссия с партнерами продолжается без пауз".

Резников заявил, что поставки украинской армии западных истребителей — это "последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", а также поблагодарил Словакию и Польшу за передачу Киеву истребителей МиГ-29, сообщает РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер не исключил, что его страна может передать Киеву самолеты МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка. В Польше при этом заявляли, что Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран.

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Алексей Резников
Алексей Резников
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