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МИД России предупредил о попытках Запада создать "вторую Украину" в Азии

17:40
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Азиатские страны видят, какие инструменты используют США и их союзники

Страны Азии встревожены рисками создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом рассказал во вторник, 4 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

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Дипломат отметил, что государства Азии прекрасно осведомлены о первопричинах и характере украинского конфликта, а также о том, какие инструменты США и их союзники используют в раскручиваемом ими в Европе противоборстве.

Это "раскачивание" внутренней ситуации, тенденциозные информационные вбросы, создание элементов хаоса через взращивание крайних форм радикализма — методы, которые, с точки зрения западников, применимы и для государств и территорий, расположенных в азиатско-тихоокеанской зоне, подчеркнул Руденко.

Замминистра заявил, что Запад стремится компенсировать свой истощенный, в том числе и из-за "украинского проекта", потенциал за счет Азии с ее богатыми природными и человеческими ресурсами, научно-технологическими возможностями, солидной инфраструктурной базой, сообщает РИА Новости.

14 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы.

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