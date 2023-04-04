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Российских борцов допустили до международных турниров

17:59
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Они смогут соревноваться при соблюдении рекомендаций МОК

Исполнительный комитет Объединенного мира борьбы принял решение допустить до турниров под своей эгидой российских и белорусских борцов. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.
В МОК озвучили условия допуска россиян к международным соревнованиям

Брюсов уточнил, что, согласно решению международной федерации, россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Брюсов также отметил, что "спортсмены юношеских сборных России и Белоруссии (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями".

При этом исполком Объединенного мира борьбы предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями, цитирует представителя российской федерации борьбы "Интерфакс".

Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил, что российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе. Им будет запрещено выражать поддержку спецоперации. До соревнований не допустят игроков, которые получают государственное финансирование.

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