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Минкульт назвал тему всероссийской акции "Ночь музеев" 2023 года

18:21
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Акцию проводят ежегодно

Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

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Глава Минкульта написала в своем Telegram-канале, что в 2023 году выбрана созвучная Году педагога и наставника тема акции — "История и истории". В центре внимания окажутся "не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях".

На портале культура.рф можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Любимова выразила уверенность в том, что каждый сможет найти для себя интересные мероприятия.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, в том числе вводятся запреты и ограничения на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков.

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Акция "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев"
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