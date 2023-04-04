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Россельхознадзор опроверг риск распространения сибирской язвы в России

18:40
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Меры предосторожности предпринимают оперативно

Россельхознадзор не допускает возможности распространения в России такой болезни животных и людей, как сибирская язва. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Данкверт пояснил, что сибирская язва — "болезнь известная, распространиться быстро не может, потому что купируем быстро".

Глава Россельхознадзора заявил, что сибирская язва возникает из- за того, что владельцы не показывают ветеринарам свой скот, сообщает "Интерфакс".

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

В марте в деревне Старое Акташево в Цивильском округе Республики Чувашия ввели карантин из-за случаев заражения людей сибирской язвой. Мужчина забил больного быка, порезался, заболел сам и заразил супругу. Шкуру и мясо животного он продал.

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