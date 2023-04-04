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Минфин выплатил еще 6,6 млрд рублей в счет погашения госдолга

19:00
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Выплаты осуществляются в российской валюте

Министерство финансов России исполнило в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.
Госдолг России составляет 15% ВВП

Выплаты осуществлены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году (ISIN: XS0767473852, US78307ADE01) в сумме 6,6 млрд рублей (эквивалент 84,4 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"). 

Обязательства по обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации по указанным еврооблигациям исполнены Минфином России в полном объеме, сообщается на официальном сайте ведомства.

После введения Западом антироссийских санкций власти России объявили, что будут гасить внешние долговые обязательства по схеме, которая позволяет осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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