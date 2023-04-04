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Мишустин призвал освободить производителей от избыточных административных процедур

22:34
  • вторник
  • 04 апреля 2023

При этом важно предотвратить попадание на отечественный рынок из-за границы некачественной продукции

Отечественные производители должны быть избавлены от избыточных административных процедур, которые мешают выпускать качественные продукты. Об этом сегодня говорил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, передает "ТВ Центр".

Мишустин: "У нашей страны статус надежного поставщика и экспортера, и это очень важно. И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта. Что важно здесь - нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту. Конечно, все процедуры должны быть непротиворечивыми, понятными и, если хотите, таким интерфейсом, который настраивается в зависимости от сложности задачи именно в непростых условиях санкционного давления".

Глава кабмина поставил задачу - предотвратить попадание на отечественный рынок из-за границы некачественной продукции, вредителей, болезней, опасных животных или растений.

Глава Россельхознадзора рассказал о цифровых системах контроля и современных комплексных анализах, благодаря которым безопасность российской молочной и мясной продукции за 5 лет выросла почти втрое.

Сейчас, несмотря на санкции, наша страна занимает лидирующие позиции и является крупнейшим мировым производителем продовольствия.

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Михаил Мишустин и Сергей Данкверт
Михаил Мишустин и Сергей Данкверт
Михаил Мишустин и Сергей Данкверт
Михаил Мишустин и Сергей Данкверт
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