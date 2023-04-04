Стартовал пятый сезон конкурса "Лидеры России"

Участвовать в нем могут все желающие в возрасте до 55 лет с опытом руководства от двух лет

Сегодня стартовал пятый сезон конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Участвовать в нем могут все желающие в возрасте до 55 лет с опытом руководства от двух лет - причем даже иностранцы. Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

В числе главных призов - грант в миллион рублей на обучение, а также возможность встретиться с опытными наставниками, среди которых - министры и главы регионов, руководители госкорпораций и холдингов. За четыре сезона конкурса были выбраны более 400 победителей, и теперь они назначены на высокие должности.

"Мы понимаем, что сегодня против России ведется горячая война в зоне специальной военной операции. Но есть еще одна война - экономическая война. Попробовали задавить санкциями - у них ничего не получилось. Это борьба вдолгую. Это вопрос конкурентоспособности нашей страны, места, которое страна может и должна занимать в мировой экономике. И это вызов, который требует, чтобы талантливые люди, которые способны управлять в самых разных сферах, чтобы они были вместе со своей страной и были там, где они необходимы", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

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