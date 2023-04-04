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Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы

19:22
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Горожанам не о чем беспокоиться

В Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы, они связаны с учебными маневрами. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Власти объяснили громкие звуки в Ростове-на-Дону

Как написал политик в своем Telegram-канале, на Северном молу флот проводит учебные стрельбы из стрелкового оружия. Громкие звуки в районе Карантинной бухты связаны с профилактической работой в рамках ППДО (противоподводно диверсионная оборона).

В Севастополе по-прежнему сохраняется спокойная ситуация, подчеркнул губернатор.

Ранее Михаил Развожаев отмечал, что в случае возникновения реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, в том числе по уличным системам оповещения.

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