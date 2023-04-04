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Венгрия сочла участие Киева во встрече глав МИД стран НАТО подрывом единства

19:40
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Будапешт недоволен приглашением украинского министра

Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство Североатлантического альянса. Такое мнение во вторник, 4 апреля, высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Дипломат пояснил, что, несмотря на недовольство приглашением Кулебы, Венгрия примет участие в запланированной встрече "в знак конструктивности".

При этом венгерский министр предупредил, что Будапешт поддержит попытки Украины вступить в НАТО только и исключительно в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм те права, которые у них были до 2015 года.

Сийярто также вновь повторил позицию венгерских властей, согласно которой членам НАТО необходимо сделать все, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что присоединение Финляндии к НАТО повысит вероятность эскалации и риск прямого вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. По словам Дуро, США используют НАТО для защиты своей глобальной роли в мире, вынуждая расширить организацию за счет Швеции и Финляндии.

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