Венгрия сочла участие Киева во встрече глав МИД стран НАТО подрывом единства

Будапешт недоволен приглашением украинского министра

Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство Североатлантического альянса. Такое мнение во вторник, 4 апреля, высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат пояснил, что, несмотря на недовольство приглашением Кулебы, Венгрия примет участие в запланированной встрече "в знак конструктивности".

При этом венгерский министр предупредил, что Будапешт поддержит попытки Украины вступить в НАТО только и исключительно в том случае, если украинцы вернут закарпатским венграм те права, которые у них были до 2015 года.

Сийярто также вновь повторил позицию венгерских властей, согласно которой членам НАТО необходимо сделать все, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что присоединение Финляндии к НАТО повысит вероятность эскалации и риск прямого вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. По словам Дуро, США используют НАТО для защиты своей глобальной роли в мире, вынуждая расширить организацию за счет Швеции и Финляндии.

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