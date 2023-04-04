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США отправят Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS

20:01
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи

Американские власти приняли решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 2,6 млрд долларов. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказали в Пентагоне.
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В новый пакет войдет вооружение и военная техника на 500 млн долларов из запасов Пентагона. В частности, это дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, боеприпасы калибра 25 мм.

Вашингтон также отправит Киеву ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, 400 реактивных гранатометов и 200 тысяч зарядов к ним, 11 ремонтно-эвакуационных машин, 61 тяжелый автотопливозаправщик, 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования; запчасти и тестово-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Кроме того, Пентагон планирует потратить 2,1 млрд долларов на закупку у оборонных компаний для Украины дополнительных боеприпасов и оружия, сообщает "Интерфакс".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи до конца первой недели апреля. Чиновник отмечал, что выделяемое оружие будет соответствовать тому, что США делали в последние несколько недель.

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