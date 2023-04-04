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Литва заверила в отсутствии у стран Балтии планов размещения ядерного оружия

20:26
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Однако ситуация требует самого пристального внимания

Вопрос о дислокации в странах Балтии ядерного оружия союзников на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал во вторник, 4 апреля, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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В Брюсселе проводится встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО. В преддверии этой встречи Ландсбергис заверил относительно вероятности размещения в Прибалтике ядерного оружия, что "дискуссий об этом нет".

Вместе с тем литовский министр призвал отнестись со всей серьезностью к планам размещения на территории соседней с Литвой Белоруссии тактических ядерных средств России, сообщает ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб. Дипломат подчеркнул, что модернизация как этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты.

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