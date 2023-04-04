ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при взрыве в Петербурге превысило 40 человек

20:39
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Трое пострадавших - несовершеннолетние

Количество пострадавших, обратившихся за помощью медиков после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, увеличилось до 42. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства здравоохранения.
Суд арестовал подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге

В ведомстве уточнили, что трое из 42 пострадавших являются несовершеннолетними, сообщает ТАСС.

В результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и пострадали десятки людей. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что семья погибшего и все пострадавшие получат денежные компенсации. В случае с получившими травмы и ранения сумма будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.