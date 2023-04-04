Число пострадавших при взрыве в Петербурге превысило 40 человек

Трое пострадавших - несовершеннолетние

Количество пострадавших, обратившихся за помощью медиков после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, увеличилось до 42. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе российского Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что трое из 42 пострадавших являются несовершеннолетними, сообщает ТАСС.

В результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и пострадали десятки людей. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что семья погибшего и все пострадавшие получат денежные компенсации. В случае с получившими травмы и ранения сумма будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью.

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