CNN: Дональд Трамп арестован

Экс-президент США ждет предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений, сообщает CNN.

Как ранее передавало РИА Новости, Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена.

Уточняется, что экс-глава Белого дома будет сфотографирован, также у него снимут отпечатки пальцев.

Прежде стало известно, что Трампу будут предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение. Трамп станет первым экс-президентом в истории США, которому будут предъявлены обвинения в уголовном правонарушении.

Как считает следствие, Трамп в ходе предвыборной кампании якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с политиком.

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