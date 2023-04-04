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CNN: Дональд Трамп арестован

20:33
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Экс-президент США ждет предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений, сообщает CNN.

В Нью-Йорке усилили меры безопасности перед судом над Трампом
Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные

Как ранее передавало РИА Новости, Трамп прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена.

Уточняется, что экс-глава Белого дома будет сфотографирован, также у него снимут отпечатки пальцев.

Прежде стало известно, что Трампу будут предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение. Трамп станет первым экс-президентом в истории США, которому будут предъявлены обвинения в уголовном правонарушении.

Как считает следствие, Трамп в ходе предвыборной кампании якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с политиком.

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Донольд Трамп
Донольд Трамп
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