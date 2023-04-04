Россия сочла новые поставки оружия Киеву подтверждением лицемерия США

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Американские власти, продолжая оказывать новую военную помощь Украине, подтверждают свою лицемерную позицию и настрой на затягивание конфликта. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном во вторник, 4 апреля.

В дипмиссии подчеркнули, что американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно.

Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения, указали российские дипломаты. Посольство призвало США трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта.

Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации, а вся западная продукция военного назначения будет уничтожена на поле боя, цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты потратят еще 2,6 млрд долларов на оружие и военную технику для украинской армии. При этом вооружения на 500 млн долларов Пентагон направит из собственных запасов, а 2,1 млрд долларов потратит на оплату производства оружия для ВСУ в рамках контрактов, которые будут заключены с оборонными компаниями в интересах Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"