"Не верю, что это происходит в Америке": что важно знать о деле Трампа

Весь мир следит за происходящим в Нью-Йорке

Кортеж Дональда Трампа прибывает к офису окружного прокурора. Уже внутри без камер его задерживают. Фотографируют, снимают отпечатки пальцев. Затем без наручников проводят в здание суда, чтобы предъявить обвинение.

Америка перевернулась с ног на голову - недвусмысленно намекает в своем посте сын политика Трамп-младший. Эмоциями от происходящего успевает поделиться в соцсетях и его отец: "Это сюрреалистично, что они собираются арестовать меня, невероятно, что это происходит в Америке".

Не только Америка - весь мир сейчас следит за этим сериалом-драмой - то ли юридическим, то ли политическим, мнения разделились. Камеры следуют за Трампом повсюду. Сначала - во Флориде, затем здесь, в Нью Йорке. И везде, буквально на каждом шагу - сторонники политика, многие из которых специально приехали из других штатов, чтобы поддержать своего кандидата в президенты.

Нью-Йорк - особенное место для Трампа. Именно здесь взошла его звезда, здесь он стал успешным предпринимателем, шоуменом, общественным деятелем. А вот Трампа-политика город встречает уже ощетинившись. Меры безопасности - усилены, к зданию суда на Манхэттене стянуты дополнительные наряды полиции, выставлены ограждения. Огромная толпа - из журналистов, однопартийцев, зевак. Сторонников и противников Трампа полиции приходится разводить по разным углам. Эмоции зашкаливают и справа, и слева. Дело - не просто громкое, но историческое. Впервые экс-президенту США предъявляют обвинение по уголовной статье.

Несмотря на ажиотаж, исполняющему обязанности Верховного судьи Нью-Йорка пришлось по просьбе команды юристов Трампа отклонить запрос СМИ на прямую трансляцию процесса. Стороне защиты было важно не превратить происходящее в "цирк". В итоге лишь пяти фотографам позволят сделать снимки в начале разбирательства.

Прокуратура Манхэттена за сутки до заседания слила в прессу 34 статьи обвинений. Они касаются фальсификаций в деловой документации Трампа. Даже по законам Нью-Йорка это - лишь так называемый проступок, но не уголовное преступление. Однако прокурор Манхэттена не мог расследовать проступок - срок давности, составляющий 2 года, уже давно истек. Потому решено было повысить статус дела. Теперь Трампа обвиняют в сговоре с целью нарушения избирательного права. Выплату денег порноактрисе Сторми Дэниелс хотят представить как незаконное пожертвование штабу Трампа. Каждый из пунктов обвинения предполагает тюремный срок.

"Он готовится к долгой битве. Мы считаем происходящее политическим преследованием, и я думаю, что люди с нами согласны", - заявил адвокат Трампа Джо Такопина.

Сам Трамп судебное преследование называет "охотой на ведьм". А выбор места для рассмотрения дела считает несправедливым.

"На Манхэттене за республиканцев голосует всего 1% избирателей. Кроме того, судья и его семья хорошо известны как мои ненавистники", - сказал он.

Впрочем, Трамп, конечно, лукавит - специально давит на жалость. На самом деле ему отлично известно, что непростые обстоятельства, в которых он оказался, наоборот, лишь добавляют очков. Его рейтинг вырос с 43 до 56 процентов после того, как стало известно о намерении властей выдвинуть обвинения.

На слушания может уйти больше года. При этом, по американскому закону, предъявление обвинений не помешает Трампу и дальше баллотироваться в президенты. Цель демократов в другом - они хотят всей этой прокурорской машиной задушить успех предвыборной кампании оппонента. Трамп, впрочем, уже не раз доказывал, что умеет оборачивать в свою пользу даже откровенные провалы. Вот и сегодня он анонсировал, что сделает после заседания суда важное заявление. И американское телевидение покажет его в прайм-тайм.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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