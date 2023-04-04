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В НАТО заявили о жизненной важности сильной Украины для Евроатлантики

21:23
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Генсек Альянса анонсировал встречу глав стран НАТО с Зеленским

НАТО призывает Украину идти по пути реформ даже в трудные времена. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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В Брюсселе проходит совещание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, а также состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на министерском уровне.

Участники встреч обсудили важность антикоррупционных мер, верховенства права и прав меньшинств на Украине, рассказал Столтенберг. Он подчеркнул, что украинские власти должны продолжать реформы, поскольку "сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".

Также генсек НАТО рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля руководители государств-членов Альянса встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Интерфакс".

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО едины в решимости продолжать поддерживать Украину. Государства, входящие в Североатлантический альянс, уже предоставили Киеву более 65 млрд евро военной помощи.

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