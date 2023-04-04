Белый дом объяснил нежелание Байдена комментировать дело Трампа

Экс-президента США арестовали

Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница отметила, что дело Трампа "не является предметом внимания" Джо Байдена, поэтому "мы не будем комментировать само дело".

Жан-Пьер пояснила, что американский президент "намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день", при этом в Белом доме готовы к возможности беспорядков в связи с разбирательством по делу Трампа, сообщает РИА Новости.

Дональду Трампу будут предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Как считает следствие, политик в ходе предвыборной кампании якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом. Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение.

До выдвижения формальных обвинений Трамп был взят под стражу. Политик заявил, что не может поверить, что подобное может происходить в США.

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