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Белый дом объяснил нежелание Байдена комментировать дело Трампа

21:38
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Экс-президента США арестовали

Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Нью-Йорке усилили меры безопасности перед судом над Трампом
Трампу собираются предъявить обвинение по 34 пунктам

Чиновница отметила, что дело Трампа "не является предметом внимания" Джо Байдена, поэтому "мы не будем комментировать само дело".

Жан-Пьер пояснила, что американский президент "намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день", при этом в Белом доме готовы к возможности беспорядков в связи с разбирательством по делу Трампа, сообщает РИА Новости.

Дональду Трампу будут предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Как считает следствие, политик в ходе предвыборной кампании якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом. Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение.

До выдвижения формальных обвинений Трамп был взят под стражу. Политик заявил, что не может поверить, что подобное может происходить в США.

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