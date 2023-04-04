Госдеп не определился с законностью задержания Гершковича в России

Ведомство обдумывает, считать ли журналиста задержанным незаконно

Госдепартамент США начал рассматривать вопрос о том, считать ли журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Об этом заявила во вторник, 4 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница, которая ранее уже утверждала, что "Эван не шпион", посоветовала обратиться за подробностями в Госдеп. Она пояснила, что если американские власти официально признают Гершковича задержанным незаконно, ряд ведомств США будет работать "с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения" журналиста, сообщает РИА Новости.

В России ранее задержали журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал своему американскому коллеге, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция США на арест американского корреспондента — это "саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"