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Госдеп не определился с законностью задержания Гершковича в России

21:53
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Ведомство обдумывает, считать ли журналиста задержанным незаконно

Госдепартамент США начал рассматривать вопрос о том, считать ли журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Об этом заявила во вторник, 4 апреля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Чиновница, которая ранее уже утверждала, что "Эван не шпион", посоветовала обратиться за подробностями в Госдеп. Она пояснила, что если американские власти официально признают Гершковича задержанным незаконно, ряд ведомств США будет работать "с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения" журналиста, сообщает РИА Новости.

В России ранее задержали журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал своему американскому коллеге, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция США на арест американского корреспондента — это "саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура".

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Эван Гершкович
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