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МИД России вызвал временного поверенного в делах Франции

22:01
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Французское посольство допустило ложные обвинения в адрес ВС России

Российское Министерство иностранных дел выразило решительный протест временному поверенному в делах Франции в России Джею Дармадикари. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Дипломат был вызван в МИД России в связи с опубликованными французским посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах".

Джею Дармадикари указали на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных и ложных обвинений в адрес российских военнослужащих. Такие заявления звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей все возможное для затягивания боевых действий, подчеркнули в министерстве.

МИД России также напомнил о неоднократно приводившихся российской стороной многочисленных фактах нестыковок в этой далеко не единственной пропагандистской инсценировке киевского режима, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел предупредили, что инициаторы информационных атак, использующие ситуацию на Украине в своих интересах, должны отдавать себе отчет в том, что рано или поздно придется держать ответ за клевету.

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