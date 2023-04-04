С Трампа сняли формальный арест, он покинул суд

В скором времени бывший президент США планирует выступить с заявлением по итогам заседания суда

Бывший президент США Дональд Трамп без комментариев покинул зал суда, с него сняли формальный арест, сообщает CNN.

Ожидается, что экс-глава Белого дома вернется в свое поместье во Флориде. В скором времени он планирует выступить с заявлением по итогам заседания суда.

Перед арестом, который продлился более двух часов, Трамп опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial: "Направляюсь в здание суда в Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным - вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке".

Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение. Сам он отрицает вину. Трамп стал первым экс-президентом в истории США, которому предъявили обвинения в уголовном правонарушении.

По мнению следствия, Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с политиком. Официально Трампу вменяют фальсификацию финансовых документов и сговор с целью нарушения избирательного права.

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