В Германии СМИ заменили слово "мать" на термин "рожающая персона"

Разгорелся скандал

О материнских чувствах или снова о равноправии полов. Мир давно перестал делиться просто на мужчин и женщин. Разных полов и переходных состояний насчитали уже несколько десятков. Единственное, что до сих пор оставалось незыблемым, так это родители. Объяснять, кто такие мать и отец, пока не приходилось. С детства и так все знают. Но немецкий телеканал "Тагесшау", решив быть до предела толерантным, ввёл в оборот новый термин - рожающая персона.

Не надо иллюзий: в Германии границы толерантности раздвигаются постоянно. Но "рожающей персоне" удивились не только рядовые матери Германии, но и пропитанная терпимостью немецкая пресса. Журналистов канала "Тагесшау", входящего в Сообщество вещательных организаций ФРГ, в местных газетах называют просто дураками.

Подключились политики, премьер Баварии и председатель Христианско-Социального союза Маркус Зедер удивляется в соцсети: "Действительно, абсурдно, что об этом вообще нужно говорить: для всех есть только одна мать и один отец. Первыми словами ребёнка по-прежнему должны быть "мама" или "папа" - и ничего больше".

В общем, шум на всю Германию. В итоге канал "Тагесшау" пришёл в чувство, и в онлайн-версии репортажа заменил непонятную "рожающую персону" на мать. Застрельщиками новой терминологии были, как несложно догадаться, Соединённые Штаты, где ещё в прошлом году Национальная ассоциация образования предложила заменить слово "мама" на "рожающего партнёра" - во имя отражения интересов ЛГБТ-сообщества. Просто интересно, как авторы этой инициативы собираются писать поздравления своим матерям - "Дорогой рожающий партнёр"?

А "рожающими персонами" своих матерей пусть называют те, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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